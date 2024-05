Vigevano, malore mentre si allena in palestra: morto atleta di kick boxing

Vigevano (Pavia), 21 maggio 2024 – Malore fatale per un atleta di kick boxing che si stava allenando in una palestra nel Pavese.

Antonio Gerace, 51 anni, si è sentito male ieri, mentre si stava allenando insieme a un amico, in un centro sporitvo a Vigevano. Dopo alcuni esercizi, lo sportivo si è seduto a bordo ring e ha riferito di non sentirsi molto bene. Poi si è accasciato a terra perdendo i sensi.

Subito sono stati chiamati i soccorsi e, in attesa dell'ambulanza, i compagni hanno provato a rianimarlo usando il defibrillatore presente nella struttura, ma senza successo. Giunti gli operatori del 118, Gerace è stato trasportato all'Humanitas di Rozzano. L'uomo è morto poco dopo.

Il 51enne era noto negli ambienti del kick boxing, sport che praticava anche a livello agonistico. Per questo, appena si è diffusa la triste notizia, è stato immediato l’affetto e il cordoglio sui social. “Riposa in pace, gigante buono”, ha scritto Pier Marco. Seguito da Barbara: “Non ci posso credere, che la terra ti sia lieve”. E Luke: “Non ci sono mai parole giuste in questi momenti, ma il fatto che tutto il movimento ti stia salutando , dedicandoti un pensiero d'affetto e di cordoglio significa che hai seminato solo amicizia e belle cose. Quante battaglie tra Mma , grappling e jiu jitsu. Ci siamo proprio visti e salutati alla gara di Novara ,che hai anche vinto. Ci vediamo nel Walhalla amico”. Konstantin ha anche postato una fotografia di Gerace in tenuta da kick boxer: “Ti voglio ricordare così, sorridente e molto umano. Grazie per quello che hai sempre comunicato con il tuo modo di fare, rispetto, serietà e umanità. Ciao amico mio ci mancherai”.