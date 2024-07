Irruzione al Caffè Commercio. I ladri mirano alla cassa e fuggono con 500 euro

Preso di mira dai ladri uno dei bar più rinomati della città ducale che si trova al civico 24. I ladri sono riusciti a entrare all’interno del Caffè Commercio, tra i più frequentati della piazza dove solitamente il passaggio non manca a qualunque ora del giorno e della notte. Eppure alle 5 di venerdì mattina nessuno sembra essersi accorto della presenza di malviventi che hanno forzato la porta d’ingresso dal lato della gelateria e sono entrati nel locale. Una volta dentro hanno rovistato alla ricerca del denaro che hanno trovato in cassa. I proprietari, infatti, avevano lasciato dei contanti in vista del fine settimana che stava arrivando. L’altra notte c’erano 500 euro che i soliti ignoti hanno prelevato e portato via.

Venerdì pomeriggio, quando si è accorto dell’effrazione, al legale rappresentante dell’attività non è rimasto altro da fare che rivolgersi ai carabinieri della stazione di Vigevano per sporgere denuncia. Prima dei ladri, qualche mese fa erano stati i vandali a prendere di mira le attività della piazza disegnando svastiche con un pennarello sui tavolini e gli ombrelloni di uno dei locali. In quel caso le telecamere di sorveglianza che monitorano quello che accade nel “gioiellino“ della città, potrebbero aver ripreso gli imbrattatori che hanno danneggiato le attrezzature dell’esercizio commerciale. Non si sa invece se il Caffè commercio, l’esercizio commerciale preso di mira dai ladri venerdì, avesse sistemi di videosorveglianza o un antifurto a proteggerlo e se sia scattato al momento dell’effrazione. Di certo i ladri non sono stati disturbati, hanno cercato e trovato quello che volevano, i soldi che si sono portati via. M.M.