Investe un ciclista. E si dà alla fuga

Non ci sono testimoni a parte la vittima. Ma sono al vaglio le immagini delle telecamere stradali che potrebbero aver ripreso l’auto prima o dopo l’incidente. La Polstrada di Pavia sta cercando di rintracciare l’automobilista che nella notte tra venerdì e sabato si è allontanato dopo aver provocato la caduta di un ciclista sull’ex Statale 596 dei Cairoli, a Cava Manara. Erano circa le 3.30 quando un barista ventinovenne che abita a Gropello Cairoli e lavora in un locale di Pavia stava tornando in bicicletta verso casa. Dopo l’urto, l’auto ha proseguito la corsa. Altri automobilisti in transito hanno visto il ciclista a terra e chiamato i soccorsi. Il ventinovenne è stato portato in ambulanza in codice verde e dimesso dal Pronto soccorso con pochi giorni di prognosi. S.Z.