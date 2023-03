Investe una lepre, scende dall’auto a controllare e viene travolto. Morto l’82enne Pietro Cassi

Ambulanza (foto di repertorio)

Lungavilla (Pavia), 20 marzo 2023 - Travolto e ucciso sulla Sp1 Bressana-Salice, mentre era a piedi sul ciglio della strada, sceso dalla sua auto per verificare cosa avesse urtato: aveva investito una lepre.

Pietro Cassi, 82enne residente a Pavia, è morto nella serata di ieri, domenica 19 marzo, per le gravissime conseguenze dell'incidente, successo verso le 19.30 a Lungavilla. Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari dell'Areu, purtroppo vani per l'anziano investito, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, per la messa in sicurezza della Provinciale e dei mezzi coinvolti, e la Polstrada di Pavia, che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Dai primi accertamenti, anche in base alle testimonianze di diversi altri automobilisti in transito, l'82enne era alla guida della sua Volkswagen Polo quando ha accostato ed è sceso per controllare cosa fosse successo: aveva investito una lepre, rimasta schiacciata sull'asfalto. Nel frattempo è arrivata una Ford Fiesta e il conducente non si è evidentemente accorto della presenza sulla strada del pedone, che è stato travolto e ha riportato conseguenze letali.

La dinamica è comunque ancora in fase di accertamento. I sanitari hanno soccorso altre tre persone, con un trasporto in ospedale, per malori per aver assistito alla tragedia.