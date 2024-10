Mede, la caldaia non funziona bene: tre intossicati dal monossido

Mede (Pavia), 25 ottobre 2024 – Sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio tre persone che vivevano nella stessa casa di viale Unione Sovietica. I primi malori gli appartenenti a quello che probabilmente è lo stesso nucleo familiare poco prima della mezzanotte, li hanno avvertiti poco dopo la mezzanotte a causa del cattivo funzionamento di una caldaia a legna.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze della Croce Garlaschese e della Croce d'Oro di Sannazzaro, l'auto infermieristica del 118 di Mede. Un uomo di 82 anni e due donne di 74 e 55, che abitavano nella stessa casa, sono stati soccorsi e portati al policlinico di Pavia in codice giallo. Non sono state ricoverate, invece, due persone che si trovavano nella stessa abitazione dove sono intervenuti anche gli ispettori di Ats per la valutazione dell’impianto di riscaldamento che non ha funzionato adeguatamente.