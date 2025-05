Rara malformazione all’intestino: intervento d’avanguardia al San Matteo su un bambino di 9 anni

Pavia, 7 maggio 2025 – Accusava fin dalla nascita ricorrenti episodi di vomito. Web duodenale incompleto, una rara condizione del duodeno, era stata la diagnosi per un bambino di 9 anni che recentemente è stato operato nel reparto di chirurgia pediatrica del San Matteo di Pavia con un intervento chirurgico innovativo mai eseguito prima e sta bene.

“Il web duodenale è una malformazione congenita in cui una membrana sottile forma una sorta di "rete" che può ostacolare il normale flusso del cibo nel tratto digerente – spiega Mirko Bertozzi, direttore ff della chirurgia pediatrica -. Il bambino è giunto alla nostra attenzione con una storia di vomiti ricorrenti, principalmente notturni, di tipo alimentare, con materiale non completamente digerito. Nonostante questi episodi, il bambino ha sempre mantenuto buone condizioni generali, senza manifestare altri disturbi gastrointestinali”.

Il piccolo ha effettuato diversi esami diagnostici, tra cui un RX transito dell’apparato digerente, che ha mostrato un duodeno regolare, ma con una lieve dilatazione del bulbo e della porzione discendente. Inoltre, è stata riscontrata una formazione lineare sospetta, compatibile con un piccolo web duodenale non ostruttivo. Per confermare la diagnosi e valutare la gravità della condizione, è stata eseguita un’esofagogastroduodenoscopia in sedazione, che ha evidenziato una dilatazione della prima porzione del duodeno e una stenosi tra la prima e la seconda porzione duodenale, indicativa di un web (diaframma) duodenale incompleto, che può ostacolare il passaggio del cibo.

Confermata la diagnosi, il bambino è stato sottoposto a un intervento chirurgico robotico, durante il quale è stata rimossa la formazione anomala del duodeno, preservando la papilla di Vater e ripristinando il normale flusso del cibo nel tratto digerente. L’équipe che ha operato il piccolo paziente era composta dal direttore ff chirurgia pediatrica Mirko Bertozzi, dai chirurghi pediatrici Alessandro Raffaele e Francesco De Leo, dal medico in formazione specialistica Carlo Ferlini, dall’anestesista Silvia Guarisco e dalle strumentiste Valeria Bertolini e Rosella Mezzadra.

Il decorso post-operatorio è stato regolare, e il bambino è stato dimesso. Oggi, le sue condizioni sono ottime e non presenta alcuna sintomatologia. “Esaminando attentamente la letteratura, questo intervento risulta essere il secondo caso documentato a livello mondiale per una condizione simile. Tuttavia, mentre il caso precedente riguardava una stenosi duodenale, il nostro intervento ha comportato la rimozione completa del web duodenale, un approccio mai eseguito prima”, conclude il professor Mirko Bertozzi.