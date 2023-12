Installazioni natalizie. Altro scempio dei vandali

Lo hanno rifatto. I vandali hanno colpito ancora nel centro storico della città questa volta prendendo di mira una delle installazioni che abbelliscono le vie del centro in questo periodo di festa. In particolare ad essere parzialmente abbattuta è quella che si trova nella centralissima piazza Sant’Ambrogio, proprio alle spalle di piazza Ducale. E se per recenti episodi avvenuti proprio in piazza Ducale, in particolare il danneggiamento delle protezioni delle canaline elettriche, qualcuno aveva imputato il danno alla disattenzione dei conducenti dei mezzi che riforniscono gli esercizi commerciali, in questo caso che si tratti di vandalismi ci sono davvero pochissimi dubbi. Una situazione, del resto, che non è affatto nuova, soprattutto nelle zone del centro. Forse le immagini delle telecamere del circuito di videosorveglianza pubblica e privata dalla zona potranno dare qualche indicazione sull’identificazione dei responsabili del deprecabile atto. L’elenco è purtroppo lungo: tra gli obiettivi più recenti c’è stato il sottopasso della stazione ferroviaria a più riprese preso di mira con danni alle coperture e numerosi sono stati i raid notturni nelle scuole con l’obiettivo di racimolare qualche decina di euro dalle macchinette che distribuiscono cibi e bevande. U.Z.