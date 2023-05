Iniziato lo sgombero a Cascina Della Cà

Da anni quell’area era stata dapprima una discarica abusiva e poi era stata occupata abusivamente da alcune famiglie Rom, fatti che avevano comportato a più riprese l’intervento delle forze dell’ordine e dei carabinieri forestali. In quella zona, che nel 2015 era stata oggetto di un vasto incendio, erano stati recuperati anche alcuni camion provento di furti. Da ieri mattina a Mortara è iniziata la bonifica di tutta la superficie della Cascina Della Cà. "Abbiamo compiuto il primo passo per chiudere un annnoso problema – commenta l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Olivelli –. L’esito della trattativa tra il Comune e la proprietà ha avuto esito positivo ed è stata la stessa proprietà a decidere lo sgombero". Ieri l’operazione ha interessato le parti esterne, più avanti si provvederà a fare altrettanto con le interne. "La zona nella quale sorge la cascina è un’area sia agricola che residenziale e la proprietà è convinta che questa operazione potrà portare benefici. Noi siamo riusciti dove altri amministratori hanno fallito spendendo anche somme considerevoli in consulenze legali". In passato l’ex-sindaco Marco Facchinotti aveva firmato ordinanze a cui la proprietà si era opposta. Il Tar le aveva dato ragione.