Pavia, infiltrazioni in un'aula della scuola Carducci: nessun intervento dopo sei mesi

Pavia, 5 novembre 2024 – Una importante macchia di umidità sul soffitto. Da maggio i bambini che frequentano la 3B della scuola primaria Carducci che ha sede in corso Cavour, si trovano in difficoltà.

Ieri sera una decina di genitori ha presenziato alla seduta del Consiglio comunale nella quale Eugenia Marchetti ha presentato una istant question. “Quando si verificano piogge copiose – ha detto Marchetti – la macchia che si è allargata, gocciola mettendo a rischi l’incolumità fisica e la salute dei bambini. Per questo la dirigente dalla scorsa settimana ha spostato gli scolari dall’aula alla zona mensa. Come mai non è stato programmato nessun intervento?”

In assenza dell’assessora ai lavori pubblici Alice Moggi, il sindaco Michele Lissia ha risposto: “Non c’è stato ancora alcun intervento perché non avevamo una gara per la manutenzione ordinaria. Il servizio manutenzione è intervenuto per il ripristino della porzione di copertura interessata dalle infiltrazioni e abbiamo dato mandato alla ditta appaltatrice perché sia effettuato un intervento puntuale di manutenzione della porzione di tetto indicata che causa evidenti tracce di umidità. Inoltre si dovranno scrostare gli intonaci ammalorati del soffitto delle pareti e provvedere al rifacimento”. “E’ gravissimo non venire incontro alle esigenze dei cittadini e dei bambini – ha replicato la consigliera Marchetti -. Qui c’è un problema di messa in sicurezza per rendere un ambiente più salubre”.