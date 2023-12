Indagine per omicidio. Dissequestrata la villetta

Dopo poco meno di 4 mesi è stata dissequestrata la villetta in via Delle Orchidee a Trivolzio, dove lo scorso 18 agosto era stato trovato privo di vita Fabio Friggi, 44enne di Motta Visconti. Si tratta dell’esito positivo della richiesta dell’avvocato Agnese Grippo, difensore di Chiara Molinari, la 25enne unica indagata, non per omicidio, morta a fine novembre all’ospedale San Carlo di Milano, colpita da malore. Le ipotesi al vaglio della Procura di Pavia erano per omissione di soccorso e morte conseguente ad altro delitto, ma col decesso dell’indagata è scattata l’estinzione dei reati.