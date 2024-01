Incursione negli spogliatoi, sparisce la catenina di un calciatore

Si è intrufolato negli spogliatoi proprio durante la partita di calcio e ha rubato una catenina d’oro. L’ignoto ladro è entrato in azione domenica al campo sportivo di Robbio, nel corso del secondo tempo della gara. Se all’intervallo era ancora tutto in ordine negli spogliatoi, a fine partita i giocatori hanno trovato le evidenti tracce dell’incursione. Un furto peraltro messo a segno senza alcuna effrazione.

I locali degli spogliatoi erano infatti aperti per la partita in corso e anche gli armadietti non erano stati chiusi a chiave o con lucchetti, anche perché solitamente non viene lasciato nulla di particolarmente prezioso.

Anche in questo caso, pur avendo frugato in diversi armadietti, il ladro ha trovato solo una catenina d’oro, che un giocatore aveva evidentemente preferito lasciare nello spogliatoio insieme ai vestiti forse temendo di perderla sul campo durante le azioni di gioco. Quando è stato scoperto, il furto è stato denunciato ai carabinieri, che hanno avviato indagini sull’accaduto.

S.Z.