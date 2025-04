Incontro propizio sulle scale. Vicina salva pensionata dalla truffa del finto incidente

Era cascata nella truffa, ma il provvidenziale incontro sulle scale con una vicina ha fatto fallire il raggiro. Nella mattinata di martedì, in via Cairoli a Vigevano, una donna di 83 anni ha ricevuto la telefonata di un finto avvocato, che le ha raccontato di un incidente provocato dal figlio, che aveva bisogno di soldi per non finire in carcere. Ha messo in una busta tutti i contanti che aveva in casa e andando incontro al truffatore, che in pochi minuti era già arrivato sul posto, la pensionata ha incontrato sulle scale una vicina, che vedendola sconvolta le ha chiesto cosa stesse accadendo e ha così sventato la truffa, facendo fuggire l’impostore prima di chiamare i carabinieri. S.Z.