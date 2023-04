Incidente mortale, automobilista di Pavia travolge e uccide un runner nel Reggiano

Un corridore è stato travolto e ucciso nel Reggiano da un’automobile guidata da un uomo di 45 anni residente a Pavia. La vittima aveva 56 anni e l’incidente è avvenuto alle 7.30 a Zurco, frazione del Comune di Cadelbosco Sopra, in provincia di Reggio Emilia.

Secondo le prime ricostruzioni, il runner stava correndo per strada quando è stato centrato ad un incrocio da una Mercedes Clk guidata dal pavese. La vittima è stata sbalzata in aria per diversi metri ed è probabilmente morto sul colpo. La vettura è finita fuori strada in un piccolo fossato.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi ma per il corridore investito era troppo tardi, le ferite riportate erano troppo gravi. Il conducente finito fuori strada ha riportato ferite di media gravità. Le forze dell’ordine stanno facendo i rilevamenti per appurare l’esatta dinamica dell’incidente.