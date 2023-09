Incidente a Mortara, l’auto finisce contro un albero: muore a 18 anni Sorin David Uivari

Mortara (Pavia), 16 settembre 2023 - Stava rientrando a Mortara, dove abitava quando, per ragioni che sono al vaglio degli agenti della polizia stradale, che sono intervenuti sul posto, ha perso il controllo della sua Fiat Croma che è uscita di strada sul lato destro della carreggiata, abbattendo prima un guard-rail e poi finendo contro un albero: la violenza dell'impatto ha fatto accortocciare il veicolo e per il suo conducente, Sorin David Uivari, un diciottenne romeno residente nel centro lomellino, non c'è stato scampo. L'incidente è avvenuto intorno alle 2.20 lungo la statale 494 alle periferia di Mortara, appena superato il distributore di benzina.

Il diciottenne viaggiava da solo. Resta da capire la ragione per la quale abbia perso il controllo del mezzo: sull'asfalto non ci sarebbero segni di frenate improvvise. Starà ai rilievi della Polstrada definire con certezza come sono andate le cose. La salma è stata trasferita all'obitorio a disposizione dell'autorità giudiziaria.