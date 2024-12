Mede: taglia una rotonda con la Mercedes e sbatte contro un camion, morto ventiduenne

Mede, 14 dicembre 2024 – “Taglia” una rotonda e va a sbattere contro un camion: muore un ventiduenne. L’incidente mortale si è verificato al sorgere del sole di questa mattina, sabato 14 dicembre, sulla strada collega Lomello a Mede, la statale 756 Sannazzaro-Torre Berretti.

La vittima, un automobilista di 22 anni, era alla guida di una Mercedes quando, per cause ancora in corso di accertamento (forse un colpo di sonno), ha tagliato una rotatoria, schiantandosi contro un camion fermo nella zona. Sul posto si sono precipitate un’ambulanza della Croce d’Oro di Sannazzaro e due automediche inviate da Areu, l’Agenzia regionale di emergenza urgenza. Per il ragazzo, però, non c’era nulla da fare: molto probabilmente è morto sul colpo.

Si sono occupati di rilievi e gestione della viabilità la polizia stradale e due pattuglie dei carabinieri di Voghera. Al lavoro anche i vigili del fuoco e le squadre di Anas, che hanno provveduto a chiudere il tratto di strada coinvolto dagli incidenti in entrambe le direzioni.