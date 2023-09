Inciampa nella lavastoviglie e si infilza con un coltello: morto dissanguato un pensionato di 63 anni

San Martino Siccomario (Pavia), 20 settembre 2023 – È morto in casa sua, vittima di un incidente domestico tanto banale e assurdo nella dinamica quanto tragico per le conseguenze. Un pensionato di 63 anni è stato trovato ormai privo di vita nella serata di ieri, martedì 19 settembre, verso le 21, dopo l'allarme lanciato da vicini di casa e famigliari preoccupati perché non riuscivano a contattarlo.

In base alla dinamica ricostruita dai carabinieri, intervenuti insieme ai soccorsi sanitari di Areu nell'appartamento in via 8 marzo a San Martino Siccomario, l'uomo sarebbe inciampato nello sportello della lavastoviglie, cadendo sul cestello per le posate, con un coltello che gli si è conficcato nella gamba e gli ha reciso l'arteria femorale.

Una tragica fatalità che non gli ha lasciato scampo: è morto probabilmente in pochissimo tempo, dissanguato per la ferita accidentale in un punto però letale. Per l'incidente domestico gli immediati accertamenti dei carabinieri non hanno riscontrato responsabilità di terzi e il magistrato di turno non ha ritenuto necessario disporre l'autopsia, dando subito il nulla osta per la restituzione della salma ai famigliari per la sepoltura. L'uomo viveva solo, padre separato da anni senza rapporti con la famiglia.