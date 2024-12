Inchiesta sulla corruzione. Revocati i domiciliari a due degli indagati

Il gip di Pavia ha revocato gli arresti domiciliari a due degli indagati nell’inchiesta della Procura di Pavia che ha coinvolto il Comune e l’Asm di Vigevano su presunti casi di corruzione. Tornano in libertà quindi Veronica Passarella (nella foto), 52 anni, ex amministratrice unica di Asm Vigevano e Lomellina, e Alessandro Gabbi, 52 anni, direttore amministrativo di Asm. Ai domiciliari restano Andrea Ceffa, sindaco di Vigevano, la consigliera comunale di maggioranza Roberta Giacometti, e Matteo Ciceri, amministratore unico di Vigevano distribuzione gas.

Nell’inchiesta sono indagati, per istigazione alla corruzione, anche l’ex europarlamentare leghista Angelo Ciocca, l’imprenditore edile Alberto Righini, vicepresidente regionale di Ance, e la sua compagna Alice Andrighetti. La Procura di Pavia ha anche notificato a Righini per dodici mesi il divieto di esercitare l’attività imprenditoriale e uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. neppure per la notte di Natale.