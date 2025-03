In partenza il ripristino del cimitero comunale

È passato oltre un anno e mezzo dalla straordinaria ondata di maltempo che flagellò Vigevano e il suo territorio. Era il 26 agosto 2023. Finalmente possono partire i lavori di sistemazione del cimitero, una delle aree più danneggiate. I cantieri apriranno a fine marzo e dureranno quattro mesi. Ma non si tratterà solo di un intervento di ripristino quanto del primo passo di un ampio progetto che l’Amministrazione comunale intende realizzare e che a breve l’assessore ai Servizi cimiteriali Nicola Scardillo presenterà in Consiglio comunale. Tra gli obiettivi dell’importante progetto figura la sostituzione dei campi, destinati a sparire, con aree in stile americano. Verrà realizzato il forno per le cremazioni nella nuova parte del complesso, un intervento più volte sollecitato, e sarà delimitato un campo per i defunti di religioni diverse da quella cattolica oltre a un Giardino delle rimembranze dove sarà consentito disperdere le ceneri.

U.Z.