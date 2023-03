In collegamento per festeggiare Sant’Agostino

Tra Pavia e Cagliari il legame dura da 1.300 anni, quando le spoglie di Sant’Agostino dalla Sardegna sono arrivate nella capitale longobarda. Il tragitto sarà ripercorso in aprile con una staffetta che partirà il 18 da Cagliari per concludersi a Pavia il 25, giorno del battesimo del Santo. Ieri nella sala multimediale del convento di Sant’Agostino si è assistito via web all’apertura dei festeggiamenti a Cagliari in onore del Santo. Domani invece riprenderanno le camminate dalla Cella di Sampierdarena (dove le reliquie sbarcarono) verso San Cipriano. Il corteo pellegrino sarà preceduto da tre persone in staffetta con lo stendardo delle bandiere di Algeria, Tunisia, Italia ed Europa; una copia delle Confessioni; una della Regola di Sant’Agostino.