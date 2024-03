In Ateneo visite guidate gratuite a cortili, biblioteche e laboratori

Un ospite d’eccezione come Ricky Tognazzi racconterà “Il cinema e mio padre“ in aula magna; poi visite gratuite all’Ateneo domani per “Università svelate“, Giornata nazionale delle Università. Alle 10 alla scoperta dei cortili con Luisa Erba (ritrovo in portineria), alle 10.30 il museo Kosmos, (ritrovo all’ingresso), alle 11,15 il Museo della tecnica elettrica e alle 12 con Nicoletta Trotta il Centro manoscritti (ritrovo in portineria). Visite anche alle biblioteche: alle 13,30 Economia in via San Felice, alle 15 Studi umanistici (Palazzo San Tommaso), alle 16,30 Medicina (Campus della salute). Aperti i laboratori: alle 15 l’infrastruttura di imaging del Centro grandi strumenti e alle 16 la nuova serra del Dipartimento di biologia e biotecnologie in via Ferrata. Alle 17 il film “Un affare di famiglia“ (auditorium San Tommaso). Alle 19 Palazzo Vistarino diventa Palazzo del benessere: buona alimentazione, psicologia, Mindfulness, yoga e meditazione.

M.M.