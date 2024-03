Il Progetto Itaca è operativo. Anziani seguiti a domicilio dopo la degenza in reparto

Seguire a domicilio gli anziani dimessi dall’istituto di cura Santa Margherita dopo un periodo di degenza, con un programma di valutazioni ed eventuali interventi. Il progetto Itaca ormai avviato dall’Azienda servizi alla persona è stato reso possibile grazie a un generoso finanziamento della Fondazione Banca del Monte di Lombardia, che ha destinato 150mila euro all’acquisto di arredi e ausili per allestire in modo adeguato un reparto con trenta letti a supporto e integrazione della domiciliarità. Gli arredi sono stati consegnati e messi in opera la scorsa settimana, rendendo pienamente adeguato il reparto denominato Geriatria 3.

In Lombardia si calcola ci siano 3 milioni di residenti con una o più malattie croniche, che utilizzano il 70% dei 22 miliardi che ogni anno si spendono per la salute in Regione. "Gli anziani cronici over 75 – spiega la presidente del consiglio d’indirizzo di Asp, Cristina Domimagni – nella nostra regione sono un milione e 300mila e di questi 500mila sono iper consumatori di servizi a causa della loro situazione patologica". Itaca rappresenta il desiderio naturale di qualunque persona di rientrare nel proprio domicilio con le proprie abitudini, affetti e storia, continuando a essere seguito e monitorato da medici di medicina generale e specialisti. In pratica, se il paziente accetta, dopo le dimissioni un infermiere effettuerà la prima visita domiciliare, poi partirà il piano di monitoraggio e il possibile coinvolgimento di specialisti. "Sono sempre crescenti le richieste con riguardo alla cronicità e alla fragilità", ha aggiunto Ennio Pucci, responsabile del progetto Itaca.

