Il Premio Novello riparte dal nuovo logo

Una matita stilizzata sormontata dalla caratteristica tuba del pittore Beppo Novello, e sotto la scritta in inglese per dare respiro internazionale al Premio di satira di costume per vignettisti in partenza a gennaio. Ieri la presentazione del logo del concorso, il cui bando sarà aperto tra un mese come il sito web rinnovato. "Il Premio Novello guarda al futuro. Lo storico concorso di vignette, dedicato al celebre artista codognese, quest’anno sarà rivisitato con le nuove tecnologie, anche con l’intento di raggiugere un pubblico più vasto ed eterogeneo – ribadisce l’assessore alla Cultura Silvia Salamina – In quest’ottica non poteva mancare l’attualizzazione del logo". Come direttore direttore del Premio era stata nominata Elena Verdelli, vignettista del territorio con lo pseudonimo di “Caliceddi“.

M.B.