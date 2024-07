Il prefetto Enrico Roccatagliata:: "Non è l’Eden ma neanche l’Inferno"

CASALPUSTERLENGO (Lodi)

Visti i recenti episodi di violenza, come l’accoltellamento in stazione, il sindaco Elia Delmiglio ha chiesto "l’intensificazione dei controlli in zone come il centro o la stazione ferroviaria". Intanto alla riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza, per la Polizia locale il comandante Laura Chiesa ha annunciato: "Il 12 agosto e il 16 settembre arriveranno nuovi agenti". "Qui si collabora molto , con buoni frutti: gli autori delle risse sono sempre stati individuati", ha ribadito il comandante provinciale dell’Arma, colonnello Alberto Cicognani, presente col luogotenente Di Renzo Francesco. "E i risultati si vedono – ha poi rimarcato il prefetto Enrico Roccatagliata – Qui non è l’Eden ma nemmeno l’Inferno e la Questura, quando potrà, impiegherà anche il Reparto prevenzione crimini. L’Arma sfrutterà le sue specialità e proseguiremo in rete. Ovvio che la sensibilità della cittadinanza è l’elemento su cui dobbiamo basarci".

Nel 2019 i furti sono stati 206, poi c’è stato un calo per il Covid, nel 2023 sono stati 171 e 159 nel 2022. "Comunque inferiori rispetto al 2019, anche se c’è un tendenziale aumento, soprattutto ai danni delle attività commerciali. Truffe e frodi informatiche sono aumentate: da 10 nel 2022 a 18 nel 2023 ai 29 della prima parte di quest’anno 29. Le rapine dal 2019 al 2023 sono invece passate da 10 a 6".

Ha chiuso il confronto il colonnello Sergio Demichelis, comandante provinciale della Gdf: "Questo è un centro economico importante, la Tenenza è diventata Compagnia e esegue controlli quotidiani. Tra giugno e luglio sono stati 21 nelle attività commerciali con due sanzioni per scontrino non emesso e un lavoratore in nero".

P.A.