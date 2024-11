Il pitbull di famiglia azzanna i proprietari. Due all’ospedale

Pare che non avesse mai avuto problemi di aggressività, ma non è chiaro il motivo per cui si è rivoltato contro i suoi proprietari. Un cane di razza pitbull ha aggredito il suo padrone, ferendolo a un piede. E poi ha morso a un braccio anche la madre. È successo nella loro abitazione a Dorno, sabato sera verso le 22.30. Le vittime sono comunque riuscite a tenerlo a bada e a lanciare la richiesta di intervento al 112. Nell’abitazione sono quindi arrivate le ambulanze dei soccorsi sanitari, che hanno poi trasportato entrambi i feriti, valutati in codice giallo, al pronto soccorso del San Matteo di Pavia. Il cane è stato invece preso in custodia dal servizio veterinario dell’Ats Pavia, per la necessaria valutazione sulla pericolosità dell’animale, dotato di microchip e regolarmente registrato all’anagrafe canina. Stefano Zanette