Il pericolo arriva in tavola Beve acqua minerale: finisce al Pronto soccorso

di Manuela Marziani

Ha aperto una bottiglietta di acqua minerale da mezzo litro presa da una confezione che aveva acquistato nei giorni scorsi in un supermercato e si è sentito male. Protagonista della vicenda è un 52enne di Vigevano, che è stato soccorso prima dai familiari e poi dagli operatori del 118 che l’hanno portato in ospedale per accertamenti. Le condizioni del 52enne non sarebbero gravi, ma bisogna capire che cosa sia accaduto. Per questo la catena dei supermercati ha deciso di ritirare temporaneamente la marca dell’acqua minerale dagli scaffali, in attesa che vengano condotte le analisi.

E anche un lotto di salame novellino con marchio Fattoria Novella Sentieri è stato richiamato per un rischio microbiologico legato alla possibile presenza del batterio Listeria Monocytogenes. Lo ha comunicato il ministero della Salute che invita a "non consumare il prodotto e riportarlo nel punto vendita dove è stato acquistato". Il salume è commercializzato dal Centro carni Rigamonti e prodotto nello stabilimento di Cappella Cantone, in provincia di Cremona. Il lotto contaminato è il numero 3216NOV. La Listeriosi si presenta come gastroenterite poco tempo dopo aver mangiato il cibo contaminato. In alcuni casi fortunatamente rari può portare a meningiti, encefaliti e setticemie. Nei mesi scorsi diversi lotti di prodotti erano stati ritirati per rischio di contaminazione come wurstel al pollo, tramezzini al salmone e pancake al cioccolato, prosciutto cotto, gorgonzola dolce, sfilacci di pollo, carne equina e, più di recente, salsa di tonno e radicchio.

Secondo le analisi del Ministero, un salame è stato trovato non a norma, con il sospetto che sia contaminato da Listeria. L’allarme è stato immediato e il lotto contaminato subito ricercato per essere ritirato e distrutto. Tuttavia alcuni salami potrebbero essere già stati venduti. Da qui la necessità di avvertire i consumatori del pericolo.