Il lecchese Contessa segretario generale della Cisl Pavia-Lodi

È il lecchese Marco Contessa il nuovo segretario generale della Cisl Pavia Lodi. Dopo le dimissioni di Elena Maga e sette mesi di reggenza del segretario generale lombardo Ugo Duci, il consiglio generale Ust, riunito ieri a Marudo (Lodi), ha deciso di affidare l’organizzazione a un candidato esterno. Duci ha guidato la successione, preferendo il sindacalista lecchese ai pavesi Domenico Mogavino, segretario generale della Funzione pubblica, o Alessandro Cerioli, segretario generale Fai (agroalimentare) che si erano proposti. Prima del congresso, più di un segretario di categoria avrebbe sollevato perplessità perché Contessa non conoscerebbe il territorio. Sarà affiancato in segreteria da Barbara Guardamagna di Voghera, che lavora a Milano alla Ial Cisl, ente della formazione professionale e di accompagnamento al lavoro, e da Gildo Comerci, guardia giurata e segretario generale della Fisascat di Pavia, prima di occuparsi di commercio alla Cisl di Cremona e Mantova. Contessa ha fatto parte della segreteria della Cisl dei Laghi (Como e Varese), quindi a settembre ha avuto un incarico nazionale diventando responsabile della Cisl frontalieri e coordinatore nazionale dei Consigli sindacali interregionali per la Cisl.