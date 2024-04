Il generale Micale:: "Senso del dovere. Vicini alla gente"

Il generale di Corpo d’armata Gino Micale, alla guida del Comando interregionale carabinieri Pastrengo, ieri ha portato a Pavia il proprio saluto e ringraziamento in vista dell’imminente congedo, il 4 maggio, dopo 50 anni di vita militare e incarichi di prestigio. Accolto dal comandante provinciale di Pavia, colonnello Marco Iseglio, nonché da una folta rappresentanza di carabinieri dei reparti e dell’Associazione nazionale carabinieri, il generale ha dato risalto ai valori che ne hanno guidato il servizio e devono sempre ispirare l’agire di ogni carabiniere come lo spirito di sacrificio, il senso del dovere e la costante vicinanza alla popolazione. Inoltre ha voluto dedicare un momento al ricordo del luogotenente Andrea Dall’Armi, tragicamente scomparso il 2 aprile in un incidente stradale.

M.M.