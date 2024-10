Il fine settimana in città. Palio delle Contrade. Poi la Festa del Patrono

La città festeggia il patrono. Il fine settimana alle porte sarà dedicato al Beato Matteo Carreri. Sono moltissimi gli eventi in programma a partire dalla 43° edizione del Palio delle Contrade, dodici gruppi abbinati alle parrocchie nella rievocazione storica. Da spodestare c’è la contrada di San Martino (nella foto), che nel 2023 ha vinto per la prima volta nella storia il Cencio, realizzato quest’anno dall’artista toscana ma vigevanese d’adozione Domiziana Parri. Il Palio si tiene domenica pomeriggio nel Cortile del Castello dopo la sfilata degli oltre 300 figuranti per le vie del centro. Non mancheranno aree ristoro con cibo a tema. Per accedere al Castello il costo del biglietto sarà di 7 euro per i posti a sedere, 5 in piedi, gratuito per gli under 12 e i disabili. Si tratta, è bene dirlo, dell’unico evento a pagamento. L’aspetto religioso invece avrà come fulcro la chiesa di San Pietro Martire, dove sono custodite le reliquie del patrono. Lunedì, giorno della festa patronale, si svolgerà dalle 7 alle 18 la tradizionale fiera sull’area del mercato. Sono attesi oltre 200 espositori.

U.Z.