Il degrado in piazza Di Rauso: "La Giunta non fa abbastanza"

Consiglio comunale agitato, quello di ieri, dove a tenere banco è stata la situazione in piazza Di Rauso, con la consigliera Ilaria Chiodo (nella foto) che ha dato battaglia e la risposta, piccata, dell’assessore Anastasie Musumary, che ha affermato che il consigliere abbia scelto la ribalta mediatica per farsi pubblicità e il problema non si risolva con campagne mediatiche: "Riteniamo che quanto di competenza sia stato svolto con tempestività e attenzione", ha ribadito.

"Il sindaco e l’assessore Musumary hanno affermato che quanto di loro competenza è stato svolto con tempestività e attenzione. Se questo è il massimo che sono in grado di fare, allora è il caso che sia il sindaco che questo assessore si dimettano. Qui servono fatti, non parole. I residenti hanno bisogno di non sentirsi soli e abbandonati, questo quartiere necessita di presenza da parte dell’amministrazione comunale, di iniziative mirate di recupero sociale realizzate ad hoc per questa piazza, non di un evento ludico all’anno". Poi la consigliera ha concluso: "Chi non vive qui e pensa che io stia esagerando, può venire a farsi un giro la sera in questi garage. Amministrazione comunale compresa. Sarebbe veramente utile che il sindaco, o qualche assessore, ogni tanto si facessero vedere in questa piazza e venissero ad ascoltare le difficoltà che vivono questi inquilini. Dato che, come da comunicato stampa, “la questione è stata prontamente attenzionata dall’amministrazione che ha già svolto con tempestività e attenzione quanto di sua competenza“, e al sindaco piace farsi fotografare, perché non viene a farsi fare qualche foto a fianco di questi garage utilizzati in maniera abusiva, vicino all’immondizia e tra il degrado cui sono costretti a vivere i residenti?". P.G.R.