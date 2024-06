Il Comune lancia un sito web tutto dedicato al turismo: "Valorizziamo il territorio"

Un sito web dedicato al turismo di Vigevano. Lo ha messo a punto il Comune di Vigevano per valorizzare le eccellenze storiche e naturalistiche del territorio. Il sito, disponibile all’indirizzo www.vigevanowelcome.it, è stato progettato per diventare un punto di riferimento centrale per chiunque desideri conoscere le bellezze della città ducale, offrendo descrizioni dettagliate, immagini, informazioni di servizio con giorni e orari di apertura e tutte quelle notizie utili a chi intende trattenersi anche per più di un giorno. "Si tratta di un importante passo avanti nella nostra strategia di promozione turistica e di valorizzazione del territorio – è il commento dell’assessore al turismo Riccardo Ghia –. Il sito sarà aggiornato in modo costante e presto sarà disponibile la versione in diverse lingue straniere". Proprio le bellezze di Vigevano e del suo territorio hanno consentito all’amministrazione comunale di avere accesso ad un bando regionale dedicato alla promozione di quelle aree che vantano una considerevole componente storica e naturalistica mentre per la messa a punto dei cinque differenti itinerari all’interno del perimetro del Parco del Ticino ci si è rivolti a Franco Voglino, travel writer, trekker e fotografo che ha mappato e sviluppato percorsi a piedi e in bicicletta per numerosi enti del turismo italiano ed europeo.

Vigevano è inserita nella Riserva della biosfera Ticino Val Grande Verbano che è compresa nel progetto “L’uomo e la biosfera“ promosso dall’Unesco. "Il nuovo sito turistico rappresenta un punti di accesso digitale di ampio respiro – è il pensiero del sindaco di Vigevano, Andrea Ceffa – che è caratterizzato da un logo ed un marchio che contraddistingueranno tutte le comunicazioni, le pubblicazioni e le iniziative dedicate al turismo".

U.Z.