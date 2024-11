Il comitato di quartiere: una svolta per la zona

Si sono recentemente accesi i riflettori sul parco di via Moruzzi sui quali la procura della Repubblica vuole avere dei chiarimenti, ma non è l’unico progetto su cui i residenti hanno dimostrato una grande attenzione. La stessa indagine su via Moruzzi che ha portato all’acquisizione di documenti da parte della guardia di finanza e all’iscrizione di tre persone nel registro degli indagati, è partita da un esposto presentato dai residenti. "Con la nascita di comitati spontanei – ha sottolineato Gaspare Di Maria del comitato Tuteliamo Pavia Ovest – i residenti hanno dimostrato di volersi prendere cura del territorio che vivono. Anche sulle lottizzazioni i comitati hanno dibattuto e sono stati vigili". Via Marangoni e via Aldo Rossi sono le due lottizzazioni sulle quali si sono concentrati coloro che abitano nella zona. "I comitati in questi anni hanno provato ad esporre le proprie esigenze alle amministrazioni che si sono succedute - ha aggiunto Di Maria - perché le facessero proprie. Oggi inizia una fase nuova, con un cambio di amministrazione speriamo che la voce sia più ascoltata. Attraverso i comitati di quartiere di prossima attuazione cercheremo di farci ispiratori di progetti per un territorio che ha fame di servizi".