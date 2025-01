Il comandante dei vigili va in pensione: "Puntò sulle alleanze"

Trentacinque anni nella polizia locale: il Comune di Rivanazzano ha salutato il comandante Danilo Barbieri che va in pensione. Barbieri, 64 anni, aveva preso servizio alla polizia locale di Rivanazzano nel gennaio 1989, quando era sindaco Giancarlo Piaggi. In qualità di comandante, è stato convinto sostenitore della convenzione con la polizia locale di Godiasco Salice Terme, che ha portato nei mesi estivi a ottimizzare la presenza degli agenti a disposizione dei due Comuni confinanti. I dipendenti comunali di Rivanazzano e la sindaca Alice Zelaschi hanno ringraziato e salutato il comandante uscente durante un incontro conviviale organizzato in occasione delle festività. "Ha sempre dimostrato – ha commentato la sindaca Zelaschi – impegno e dedizione, svolgendo con professionalità il proprio compito che, sappiamo, è tra i più delicati all’interno della macchina comunale". Sempre in occasione delle festività natalizie, in un differente evento l’amministrazione comunale di Rivanazzano ha conferito targhe ricordo al ristorante “Selvatico“ (premiato dal Gambero rosso come “Ambasciatore del Territorio”) e alla gastronomia “La genuina“ (riconosciuta “Bottega artigiana storica“ dalla Camera di commercio di Pavia). N.P.