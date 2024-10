Il cavalcavia La Marmora diventerà silenzioso. Il cantiere però non partirà prima dell’estate

Il cantiere aprirà tra metà luglio e agosto e dovrebbe rappresentare la soluzione definitiva all’eccessiva rumorosità del cavalcavia La Marmora, uno degli snodi più importanti della viabilità cittadina perché rappresenta il collegamento principale tra il centro e la prima periferia. L’Amministrazione comunale ha dato il via libera all’intervento di sostituzione dei giunti di dilatazione la cui rumorosità ha da tempo esasperato i residenti, che si sono mossi anche attraverso la presentazione di petizioni. Già nel febbraio di due anni fa era stato chiaro che quella degli abitanti non fosse una protesta pretestuosa: le analisi d’impatto acustico avevano infatti certificato il superamento dei limiti previsti dalla legge anche nelle ore notturne, quando i disagi sono maggiori.

La causa era stata presto identificata: i giunti di dilatazione su cui i mezzi devono passare fanno il rumore tipico di un treno in movimento. Quelli attuali, che sono in gomma armata, sono considerati superati. Al loro posto verranno collocati nuovi giunti sotto la pavimentazione. Nel frattempo si provvederà a sistemare gli scarichi sui marciapiedi e a sostituire i pannelli in vetro, che risultano danneggiati e sono posti sulla sommità del viadotto sotto cui scorre la linea ferroviaria Milano-Mortara. L’intera opera comporterà una spesa di poco inferiore ai 160mila euro. La scelta di operare in estate è stata assunta nell’ottica di limitare al massimo i disagi per il traffico, che dovrà essere dirottato su altre direttrice per il tempo necessario a completare l’intervento.

U.Z.