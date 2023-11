Il cantiere al quartiere fieristico. Ok al progetto sul padiglione

Non c’è un attimo di sosta per il maxi cantiere che sta interessando il quartiere fieristico di viale Medaglie d’Oro: infatti, mentre si stanno ultimando i lavori del primo lotto (nuova palazzina servizi, riqualificazione totale dell’ala Vezzulli con la realizzazione di un teatro-auditorium, nuovo mega parcheggio da 400 posti, nuovo sito per la Protezione civile) ecco che l’amministrazione comunale, lunedì sera in giunta, ha approvato il progetto esecutivo per la ristrutturazione del padiglione principale, il “cuore“ del polo fieristico dove si svolgono i principali eventi, tra cui la fiera agro-zootecnica. I fondi sono già disponibili: due milioni e 792mila euro sono infatti già in cassa, frutto soprattutto dell’Accordo di rilancio economico e sociale (Arest) targato Regione Lombardia che prevederà, oltre a eventi di ogni tipologia all’interno del padiglione, anche corsi di formazione in campo agroalimentare e zootecnico indirizzati alla formazione di personale qualificato per le aziende del settore.

Il cantiere di ristrutturazione del padiglione centrale (oltre quattromila metri quadrati di superficie) servirà per rimettere a nuovo e in piena funzionalità la struttura sorta negli anni Sessanta: sarà rifatta completamente la copertura, dopo l’eliminazione delle lastre di eternit, rimessi a nuovo tutti gli impianti, adottati tutti gli interventi per la messa in sicurezza degli ambienti interni.

Un lavoro enorme che molto probabilmente non sarà terminato in un anno. Ci vorrà tempo, dunque, anche se, ad opera terminata, il padiglione centrale potrà essere utilizzato per una molteplicità di iniziative tra cui anche concerti (gli spazi interni potranno ospitare 1.500 posti a sedere rimovibili).

Mario Borra