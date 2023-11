I vincitori dell’Hackathon: "Il lavoro arriva coi social"

Un sorriso aperto e uno sguardo verso il futuro: sono quelli di Francesco Penna e Roberto Tomaselli, studenti al primo e secondo anno della laurea magistrale in International business and entrepreneurship dell’Unipv. Sono loro i vincitori della competizione nazionale Smart&Hack, lanciata dall’agenzia per il lavoro Risorse con il patrocinio di Comune e Regione. I due hanno ideato la piattaforma Explain che utilizzerà LinkedIn, Youtube, WhatsApp e instagram per assumere lavoratori. Sviluppata in collaborazione con l’azienda Inrecruiting del gruppo Zucchetti, ha conquistato la giuria presieduta dal ceo Marco Pagano con la presenza del top voice di LinkedIn Filippo Poletti. Il team vincitore avrà la possibilità di lavorare al fianco dello staff tecnico di Inrecruiting e riceverà un buono Amazon da 1.500 euro.

"Sulle piattaforme di recruiting oggi c’è poca chiarezza negli annunci come nel lavoro offerto con il risultato di un basso coinvolgimento – spiegano Penna e Tomaselli, 23 anni – La nostra soluzione vede la fusione di LinkedIn e Youtube con la creazione di playlist destinate ai diversi dipartimenti aziendali. La piattaforma integrerà un bot su WhatsApp: i candidati, cliccando sul collegamento LinkedIn, saranno indirizzati a WhatsApp con il bot che potrà rispondere automaticamente o rimandarli a un recruiter. Un ruolo importante sarà affidato a Instagram con la creazione di insta-stories".

Ventidue team e oltre 100 universitari da 8 atenei hanno partecipato all’Hackathon nazionale. Grande soddisfazione in Unipv: "Innovazione non è qualcosa di ignoto – commenta Stefano Denicolai, docente di Innovation management, direttore della laurea magistrale Mibe – Significa creare architetture dirompenti fra elementi già esistenti. Il progetto di Penna e Tommaselli ne è un esempio".

Nel corso della manifestazione è stato assegnato anche il Premio per l’innovazione a Haleh Shadi e William Farokhzad, studenti iraniani in Automation engineering che a Pavia hanno sviluppato la sfida lanciata dal gruppo Fedegari.