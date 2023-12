I varchi elettronici non fermano i ladri

Sabato i malviventi hanno messo a segno un colpo in via Cappuccini, nell’abitazione di un noto esponente politico cremasco. "Sono rientrato a casa intorno alle 19 - racconta - e ho notato la porta scassinata. Appena aperto l’uscio, ho visto che la casa era completamente a soqquadro. Mia moglie era a Milano e in casa non c’era nessuno. Ritengo che questi malviventi siano al corrente delle nostre assenze e si siano mossi a colpo sicuro. Un fatto analogo è successo a novembre ai danni di un’altra famiglia delle nostre villette a schiera. Anche qui i proprietari quando sono tornati hanno trovato la casa sottosopra. Dalla mia abitazione hanno rubato i gioielli di mia moglie e qualche decina di euro che avevo appena prelevato, ma hanno lasciato argento e perle e non hanno toccato le apparecchiature elettroniche. Mi domando a che cosa servono i varchi elettronici se non si riesce a fermare questa invasione di ladri".Pgr