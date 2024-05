I residenti in centro e la Ztl: paghiamo studio e modifiche

Sono quelli che, ogni giorno, sono alle prese con le regole, giudicate troppo restrittive, di accesso e di uscita dalla zona Ztl istituita all’inizio dell’anno. E così i residenti del centro storico lanciano una proposta: farsi carico, con il supporto di professionisti, della soluzione del problema attraverso una modifica del regolamento. Tempo stimato, raccolta e valutazione dei dati e stesura del documento, un meso. Ovviamente tutto gratis. È la proposta rivolta al Comitato di Controllo che l’amministrazione comunale ha voluto proprio per la questione Ztl. "Nell’ultimo incontro – spiega Simone Vacchelli che è il portavoce dei residenti del centro storico – abbiamo spiegato che la soluzione con i due varchi non è quella più funzionale; ne servono almeno 3, ed è il minimo, oppure 2 ingressi e 2 uscite a scelta. I due varchi previsti dal nuovo regolamento – aggiunge – considerata la conformazione del centro storico e i sensi unici risolve il problema ma a metà". L’idea è che il periodo dei test e degli esperimenti è finito e che adesso servono soluzioni.

"Se sarà possibile siamo pronti ad impegnarci in questo senso". Tra le proposte c’è anche la rivalutazione del senso di marcia di via Battisti e della cartellonistica che indica il perimetro della Ztl festiva, più ampio di quella ordinaria. Il caso-Ztl a Vigevano era scoppiato dopo che moltissimi cittadini erano stati raggiunti da sanzioni per l’accesso all’area che è controllata da un sistema elettronico. In pochi mesi l’ammontare delle multe ha toccato i 15 mila euro.

U.Z.