I postini cambiano divisa. Al blu e al giallo s’aggiunge il grigio

Un nuovo design che unisce funzionalità estetica, tessuti riciclati per tutelare l’ambiente e capi versatili, capaci di proteggere dal freddo in inverno e altamente traspiranti per i periodi più caldi. Hanno nuove divise gli oltre 60 portalettere di Pavia che ai classici giallo e blu di Poste Italiane aggiungono il grigio. I pantaloni sono di materiali tecnici e traspiranti, foderati con tessuto K-Flex, comodi per chi svolge attività in continuo movimento; le polo, a manica lunga o corta, hanno fibre protettive dai raggi UV.

Per l’esterno la nuova divisa prevede una giacca invernale 3 in 1 dotata di corpetto impermeabile e traspirante, altamente protettiva con un peso contenuto. Le divise si aggiungono ad altre dotazioni per i postini di Pavia, come i nuovi palmari che permettono di offrire a domicilio servizi come il pagamento dei bollettini di conto corrente o l’invio di una raccomandata; innovazioni che, insieme alle consegne previste anche nel pomeriggio e nel weekend, rendono sempre più flessibile l’offerta di Poste Italiane.

M.M.