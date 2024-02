I padroni di casa escono la mattina e arrivano i ladri. Stanze a soqquadro ma niente gioielli, via col contante

Ladri in azione di mattina, in assenza dei padroni di casa. Il furto è stato messo a segno in via Castello a Siziano, tra le 8 e mezzogiorno di venerdì, e scoperto al rientro dai proprietari che hanno trovato la porta d’ingresso con la serratura forzata. Sul posto sono stati chiamati i carabinieri, intervenuti con una pattuglia della locale Stazione, della Compagnia di Pavia, per effettuare un sopralluogo quando ormai i responsabili avevano già avuto tutto il tempo di allontanarsi, riuscendo a far perdere le loro tracce, forse già alcune ore prima che la loro incursione venisse scoperta. I malviventi hanno rovistato in tutte le stanze, lasciandole a soqquadro: in casa non c’erano gioielli da rubare ma i ladri hanno portato via soldi in contanti, per una somma che non è stata ancora quantificata con precisione.

S.Z.