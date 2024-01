I ladri si intrufolano in casa. Bottino da diecimila euro

Non si sono accontentati di prendere tutti i gioielli d’oro trovati in casa, ma hanno portato via anche della costosa attrezzatura fotografica e pure un computer portatile. Per un valore complessivo del bottino stimato di quasi 10mila euro. Il furto è stato messo a segno in via Riviera a Torre d’isola, dove il padrone di casa ha lanciato l’allarme appena rientrato nell’abitazione, poco dopo le 20 di martedì, scoprendo la sgradita visita dei ladri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, con una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Pavia, che hanno effettuato il sopralluogo e avviato le indagini per cercare di individuare i responsabili. I malviventi sono entrati forzando la porta finestra del bagno, trovata danneggiata per un ulteriore danno al padrone di casa, che si aggiunge anche al disagio causato dall’incursione dei ladri, che hanno messo tutte le stanze a soqquadro per cercare quello che di più prezioso c’era da rubare. Un ennesimo furto messo a segno sempre nell’orario del tardo pomeriggio, in assenza dei proprietari. S.Z.