I ladri non concedono tregua. Raffica di effrazioni nel Pavese

Ladri in azione in via Colombaia dei ratti a Broni,

nel pomeriggio di venerdì. Approfittando di qualche ora d’assenza dei proprietari, i malviventi sono entrati

in un’abitazione forzando la finestra del bagno e hanno messo a soqquadro tutte le stanze, trovando e rubando alcuni gioielli per un valore che deve essere ancora quantificato. Sul posto

i carabinieri. Un analogo furto è invece rimasto solo tentato

a Torrevecchia Pia, in via Dordi, nella mattinata di venerdì. Anche in questo caso è stata forzata una finestra,

ma probabilmente i ladri sono stati disturbati e sono fuggiti senza rubare nulla.S.Z.