I genitori di San Genesio in marcia verso la festa: "Ma non per disturbare"

SAN GENESIO

"Sono passati sei mesi e non abbiamo né risposte né soluzioni. La scuola di San Genesio è chiusa da novembre e non sappiamo se siano stati identificati problemi di sicurezza, se possano essere risolti e quanto tempo ci vorrà". Oggi i genitori scenderanno in piazza con due sit-in, alle 18,45 e alle 20,15. Lo faranno con disegni, bolle colorate e strumenti musicali che accompagneranno un corteo che dalla scuola raggiungerà il centro polifunzionale a pochi metri. Proprio quella struttura è stata scelta dall’europarlamentare Angelo Ciocca per la festa di chiusura della campagna elettorale con giochi per i bambini, risottata, le canzoni di Iva Zanicchi e anche l’elezione di Miss Padania.

"Non è nostra intenzione disturbare la festa dell’onorevole, molto legato al territorio – spiega Marco Rossetti a nome dei genitori – Vogliamo solo riportare l’attenzione su un tema che sembra un po’ dimenticato e ci complica la vita da sei mesi. Io ho due figli, uno in prima e l’altro in terza, che frequentano due scuole diverse con gli stessi orari. Usufruiamo trasporto, ma non sappiamo se sarà ancora a disposizione in futuro, offerto dal Comune o a pagamento".

M.M.