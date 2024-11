I bambini marciano per i diritti. Domani il corteo con le scuole

Torneranno in piazza a marciare per i diritti dei bambini. Piccoli, insegnanti, genitori e tutta la comunità educante domani sfileranno dalla scuola elementare Carducci fino a piazza del Municipio. L’iniziativa, promossa dal comitato di Bambinfestival in collaborazione con l’assessorato all’istruzione, Fondazione teatro Fraschini, conservatorio di musica Vittadini e Fondazione Banca del Monte di Lombardia, intende sensibilizzare sull’importanza di sostenere i diritti dell’infanzia e avvicinare le nuove generazioni a questi valori fondamentali. "In passato - spiega l’assessora all’Istruzione Alessandra Fuccillo - alla marcia hanno partecipato 1.200 bambini.

Dopo l’interruzione per la pandemia, è stato più difficile ricominciare. Vogliamo riannodare i fili rimasti interrotti". Dalle 10 il lungo serpentone attraverserà il centro in modo festoso e colorato con la Compagnia Gran Circo Disastro. Alle 15,30 al teatro Politeama ci sarà lo spettacolo teatrale “Questa zebra non è un asino“, per riflettere in maniera coinvolgente sui diritti dei più piccoli (lo spettacolo è già sold out). La rappresentazione porterà gli spettatori nei territori in cui sono in atto conflitti per capire come vivono i bambini in zone difficili come la Striscia di Gaza. M.M.