Torna l'Hill's Race a Rivanazzano Terme: drag racing, musica, aggregazione e spettacolo

Rivanazzano Terme (Pavia) - Al via l'Hill's Race 2023, la gara internazionale di accelerazione sul quarto di miglio all'interno dell'aeroporto L.M.Resta di Rivanazzano Terme (Pavia). Le prove iniziano domani, 8 settembre a partire dalle 14,30 e proseguono per tutto in fine settimana con bancarelle, show ed esposizione di auto americane, maggiolini e harley davidson. Il tutto organizzato da American Motors Pavia (AMP), un club nato nel 2005, esattamente un anno dopo la prima edizione di Hills Race, l’evento che ha portato il puro drag racing in Italia.

Il progetto Hills Race è nato al tavolo di una birreria di provincia, durante un inverno gelido e nebbioso della “contea pavese”. "L’avvio non è stato per niente semplice: cercare di portare un mix di passioni legate ai motori, ovvero il tuning, le auto americane e le Harley, in un contesto alquanto anomalo. La necessità di sfogare, nelle poche ore a disposizione di pista libera, la voglia di accelerazione su quel lungo rettilineo solitario e poter sfidare l’amico, ha innescato il meccanismo. Nel 2005, dopo aver ottenuto la fiducia della direzione aeroportuale per il successo riscontrato l’anno precedente, abbiamo iniziato a sperimentare ciò che più avanti sarebbe diventato un vero e proprio spettacolo" spiegano gli organizzatori.

L'Hill's Race non è solo drag racing, raduno, musica, ma anche aggregazione e spettacolo. AMP Pavia è una associazione Sportiva Dilettantistica riconosciuta dal Coni, con la collaborazione tecnica della Sadurano Motorsport, ed organizza da anni gare d’accelerazione sul quarto di miglio per auto, sotto la direzione generale della federazione Aci-Csai.