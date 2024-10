Ha il divieto di avvicinarsi alla ex compagna ma va davanti all’asilo del figlio: arrestato

Si è presentato lunedì davanti all’asilo nido frequentato dal figlio, all’orario di uscita, ben sapendo che di lì a poco sarebbe arrivata la ex-compagna che, a seguito di una querela, aveva ottenuto un provvedimento di allontanamento. Vedendolo, la donna ha chiesto l’intervento dei carabinieri. Così S.P.L., 30 anni, residente a San Giorgio Lomellina, con precedenti alle spalle, è stato arrestato per la violazione del provvedimento emesso nei suoi confronti. Accompagnato in caserma, il trentenne è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del processo per direttissima che si è svolto ieri mattina. Il giudice monocratico ha convalidato l’arresto effettuato dai militari del tenente colonnello Paolo Banzatti, comandante della Compagnia di Vigevano, e disposto a carico dell’imputato l’obbligo di dimora nel Comune di San Giorgio.