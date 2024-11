Guasto tecnico e linea in tilt. Sette corse cancellate, "Ora basta"

Le giornate da dimenticare, sulla linea ferroviaria Milano-Mortara sono più di quelle da segnare sul calendario con un circolino rosso. È stato così anche martedì quando, a causa di un guasto alla stazione di Albairate, si sono registrati pesanti disagi. Il caos è iniziato alle 7.30. I dati parlano da soli: sette corse cancellate sulla linea S9 tra Albairate e Milano San Cristoforo; tre treni cancellati sulla Milano-Mortara e altri sei che hanno viaggiato con ritardi non inferiori ai 22 minuti e con picchi di oltre un’ora mentre una corsa è stata parzialmente soppressa tra Mortara ed Abbiategrasso. In relazione all’accaduto il Pd ha sottolineato: "Il rinnovo del contratto a Trenord per dieci anni ha portato un aumento del corrispettivo all’azienda di cento milioni all’anno al quale hanno fatto riscontro diminuzione delle corse e crescita dei ritardi".U.Z.