Gropello Cairoli, sequestrati beni per 12 milioni di euro a un imprenditore “nullatenente”

Gropello Cairoli (Pavia), 6 febbraio 2024 – La Guardia di Finanza di Pavia ha sequestrato beni per un valore di 12 milioni di euro a un imprenditore settantenne che risultava nullatenente. I militari delle Fiamme Gialle hanno ricostruito il sistema di evasione fiscale che si è concretizzato con una frode milionaria dell’Iva in atto da almeno vent’anni e che si serviva di “società schermo” con sede in Svizzera, Principato di Monaco e Romania.

In sostanza venivano stipulate delle false vendite immobiliari per generare crediti Iva per la società acquirenti che venivano poi reimpiegati per nuovi acquisti immobiliari in modo da non evidenziare degli arricchimenti improvvisi dell’imprenditore. Per la sua attività illecita l’uomo si è avvalso della collaborazione di 16 prestanome e di 28 società satellite con sede all’estero. L’attività dell’uomo ne ha delineato l’attività di “evasore seriale” e ne ha evidenziato la pericolosità sociale, tanto da giustificare i provvedimenti assunti, in particolare il sequestro di 36 appartamenti tra Milano e Pavia, 12 cantine e autorimesse, 2 capannoni, 2 terreni edificabili, una palazzina di 5 piani destinato ad albergo in provincia di Savona e un ex convento di interesse storico in provincia di Torino.