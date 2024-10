Gratis alla Breast Unit per prevenire il tumore

Visite senologiche gratuite da lunedì a venerdì alla Maugeri. Per l’Ottobre Rosa, dedicato alla sensibilizzazione e prevenzione del tumore al seno, la Breast Unit diretta dal professor Fabio Corsi offre alle over 35 l’opportunità di promuovere la diagnosi precoce e aumentare la consapevolezza dell’importanza dei controlli. "La prevenzione è la nostra arma più efficace – spiega Corsi – Una visita senologica permette di rilevare eventuali alterazioni in fase precoce, quando le possibilità di cura sono maggiori e meno invasive. È fondamentale che le donne, soprattutto a partire dai 40 anni, eseguano controlli periodici in centri specializzati come la nostra Breast Unit, dove garantiamo diagnosi accurate e un percorso completo". L’autopalpazione è utile, ma solo mammografia o ecografia possono rilevare le lesioni più piccole o sospette. Per prenotare lo screening gratuito, contattare lo 0382/592592 o il numero verde 800/775371.

M.M.