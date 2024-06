Giovani, cultura, povertà 620mila euro per 49 progetti

L’acquisto di mezzi per il trasporto di persone fragili, l’approvvigionamento di generi alimentari da distribuire a persone a rischio di esclusione sociale, il sostegno a percorsi d’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, iniziative per il miglioramento della qualità della vita di persone in difficoltà o rivolte ai giovani per evitare la dispersione scolastica e prevenire il disagio giovanile. Sono alcuni dei 49 (su 67 richieste) progetti finanziati dalla Fondazione della Comunità della Provincia di Pavia presieduta da Giancarlo Albini, per un totale complessivo stanziato di 620.500 euro. Nel settore “Area servizi alla persona“ sono stati finanziati sette progetti che riguardano disabilità e tempo libero per un importo totale di 83mila euro; 6 progetti su emergenza alimentare e nuove povertà (57.600 euro); 3 sull’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (19.400 euro); 5 progetti per l’acquisto di mezzi per trasporto sociale inseriti in servizi o interventi sociali già avviati (89.600 euro); 3 progetti contro il rischio di dispersione scolastica ed emarginazione (36.800 euro). Per il settore della “Tutela promozione e valorizzazione di beni di interesse storico e artistico“ sono pervenute 17 richieste e sono stati privilegiati i 7 progetti urgenti: 2 ripristini pittorici (24mila euro) e il completamento di uno spazio liturgico (29mila euro). Sostenuti anche “Progetti per la promozione di attività culturali“: manifestazioni e festival culturali itineranti (9 progetti, 62mila euro); convegni (1 progetto da 5mila euro); progetti culturali rivolti ai giovani (3, 27.600 euro); premi e concorsi (2 progetti, 26mila euro) e mostre (1 progetto da 3.500 euro). M.M.