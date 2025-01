Giochi di ruolo. Belgioioso capitale

La biblioteca "Erminia Lavezzi" e la sala consiliare del Comune anche oggi saranno il cuore pulsante dell’innovazione nel mondo dei giochi di ruolo e di narrazione con la seconda edizione di PlayFest. Dopo il successo straordinario della prima edizione nel gennaio 2024, l’evento dedicato al playtest, fase fondamentale nello sviluppo dei giochi, torna ad animare gli spazi culturali della città. "I giochi di ruolo si stanno rivelando uno straordinario mezzo per esplorare e metabolizzare temi complessi, dalla letteratura alla storia, fino alle più profonde questioni sociali – dice Marco Ragni, portavoce del comitato organizzativo PlayFest 2025 –. Per quest’anno abbiamo alzato ulteriormente il livello qualitativo delle proposte. Tra i giochi in playtest presenteremo un’opera che traduce in esperienza ludica le riflessioni esistenzialiste di Sartre e un gioco che permette ai partecipanti di immergersi nelle vicende della prima guerra mondiale".M.M.